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03.07.2018  10:40   

Где в Харькове не будет воды 3 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 3 июля, временно прекращено водоснабжение.


// www.city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №3), воды не будет до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Метростроителей, 1 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3, спаренный стояк), воду включат до 17:00; на ул. Сидора Ковпака, - до 17:00 4 июля.

В Московском районе, на ул. Бучмы, 6-а (п. №2), пр. Московском, 35 (п. №1), водоснабжение должны восстановить до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Чигирина, 10-а (п. №1), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 242/2 (п. №4, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Полтавский Шлях, 181-а (п. №1, стояк), ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

В Основянском районе, в пер. Подольском, 15 (п. №1), воды не будет до 17:00; в пер. Подольском, 13, 15, 15-б, на ул. Кузнечной, 26, 28, 32, ул. Москалевской, 5 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Садово-парковой, 6 (п. №4, стояк), по проезду Садовому, 3 (п. №5, стояк), на ул. Зерновой, 6/8 (п. №3, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00; на пр. Льва Ландау, 12 (п. №2, стояк), - до 20:00 5 июля.

В Холодногорском районе, на ул. Сериковской, подачу воды должны возобновить до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 62-в, воду планируют дать до 19:00; на ул. Клочковской, 16, ул. Бакулина, ул. 23 Августа, 6 (спаренный стояк), 70 (п. №1, стояк), пр. Науки, 39 (спаренный стояк), ул. Клочковской, 238-а (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 60 (п. №1), - до 20:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
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