04.07.2018 10:29

Где в Харькове не будет воды 4 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 4 июля, временно отсутствует водоснабжение.



city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №3), водоснабжение должны возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Сидора Ковпака, ремонт планируют закончить до 17:00 5 июля.

В Московском районе, на ул. Академика Павлова, 132-в, воды не будет до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 242/2 (п. №4, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Архангельской, 10-а (п. №2, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Зерновой, 6/8 (п. №3, стояк), воду должны включить до 20:00; на пр. Льва Ландау, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 5 июля.

В Шевченковском районе, на ул. Деревянко, 1 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (спаренный стояк), 70 (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), ул. Клочковской, 16, водоснабжение восстановят до 20:00; на ул. Бакулина, - до 20:00 5 июля.