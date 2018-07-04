04.07.2018 13:44

Более половины жилых домов Харькова готовы к новому отопительному сезону

Уровень подготовки жилого фонда к отопительному сезону 2018-2019 гг. на сегодняшний день составляет более 50%.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в ходе совещания, которое сегодня, 4 июля, провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. В совещании приняли участие главы районных администраций, директора профильных департаментов и коммунальных предприятий.

Игорь Терехов отметил, что большой объем работ выполняется по подготовке внутридомовых сетей – горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. Кроме того, идет перекладка транзитных магистральных трубопроводов. В частности, будут заменены участки теплосетей, на которых происходили частые порывы в прошлом отопительном сезоне. Среди них - 94-я магистраль в Немышлянском районе и трубопровод на ул. Шатиловской.

Как сообщил Игорь Терехов, КП «Харьковские тепловые сети» объявило тендер на закупку материалов, уже есть подтверждение со стороны Мирового банка. «Как только будут закуплены трубы и другие материалы, приступим к перекладке сетей. Будут проложены современные сети в полиуретановой изоляции, которые не будут так подвержены коррозии, как старые трубопроводы, и прослужат значительно дольше», - отметил первый вице-мэр.



Напомним, за счет кредитных ресурсов Мирового банка в городе планируется заменить более 6,7 км магистральных теплосетей.

Как сообщил Игорь Терехов, КП «Харьковводоканал» также выполняет подготовительные работы по графику. В частности, на сегодняшнем совещании, было принято решение создать совместные бригады сотрудников ХТС и «Харьковводоканала» в Слободском и Индустриальном районах, для комплексной подготовки районов к новому отопительному сезону.



«Есть определенные моменты, мы обсуждаем все проблемные дома, зоны подтоплений, чтобы своевременно устранять неполадки и подготовить Харьков к началу отопительного сезона», - отметил Игорь Терехов.

Представители Департамента образования и Департамента здравоохранения сообщили, что подготовка объектов социальной сферы также идет согласно графику.

Кроме того, в городе продолжается ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, проезжей части. Как сообщили дорожные службы, в частности, практически завершены ремонтные работы на участке Кузинского моста, будут обустроены островки безопасности на ул. Клочковской.

Коммунальные предприятия готовят также к зиме подвижной состав электротранспорта, спецтехнику, уборочную технику, заготавливают соль и песок. Как отметил Игорь Терехов, городская власть из года в год обновляет автопарк для уборки города зимой.