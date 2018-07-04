04.07.2018 16:54

К началу отопительного сезона в Индустриальном районе Харькова установят 20 индивидуальных тепловых пунктов

К началу отопительного сезона в индустриальном районе Харькова учреждения 20 индивидуальных тепловых пунктов.



// city.kharkov.ua

Сегодня рабочие КП «ХТС» работали в пятиэтажке по улице 12 апреля. Там в подвальном помещении монтировали модули ИТП. Они все зарубежного производства и полностью автоматизированы.

«За счет средств, выделенных Мировым банком, устанавливается новое оборудование, новый ИТП - отопительный модуль, водный модуль. Вместо старого оборудования, которое сейчас есть, оно себя морально изжило, ставится ИТП с погодным регулированием и с насосом смешения, что позволит улучшить качество теплоснабжения и, самое главное, оно позволит уменьшить затраты энергоресурсов», - рассказал начальник Индустриального филиала КП «ХТС» Игорь Лоскот.

Модули работают в автоматическом режиме, отмечает Игорь Лоскот. В зависимости от внешней температуры регулируется подача тепла в квартиры горожан, а это в свою очередь, позволит сэкономить жителям до 20 процентов в оплате за отопление.

«Здесь будет установлен обще-домовой счетчик тепла на систему отопления. Так же узел учета расхода холодной воды на подогрев горячей. Это во исполнение закона, который действует», - Игорь Лоскот.

Сейчас же в Индустриальном районе один смонтированный индивидуальный тепловой пункт, который запустили в работу в конце прошлого отопительного сезона. Пока же ведутся работы по установке модулей на 5 жилых домах. До старта нового сезона, по району планируют установить такие тепловые пункты в 20-ти многоэтажках.