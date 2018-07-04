Часть домов на Баварии останется без воды: список адресов

С 10:00 до 16:00 5 июля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Новобаварском районе.
Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=200 мм на перекрестке ул. Маковского и пер. 2-го Колонного, сообщили в КП «Харьковводоканал».
Список адресов, где временно отключат воду
Телефон для справок: 712-08-40.
День, который лучше потратить на любовь, а не на войну. Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства.
Утром небо будет ясным, а днем на нем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без существенных осадков.
Нацполиция Украины отмечает третий день рождения, хотя саму дату праздника переносят уже второй раз.
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давл.:
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