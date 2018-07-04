Главная Новости ЖКХ Часть домов на Баварии останется без воды: список адресов
04.07.2018  17:05   

Часть домов на Баварии останется без воды: список адресов

С 10:00 до 16:00 5 июля будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных в Новобаварском районе.


// Facebook

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=200 мм на перекрестке ул. Маковского и пер. 2-го Колонного, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов, где временно отключат воду

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 июля. Список адресов 03.07 ЖКХ Центр Харькова на сутки останется без воды: список адресов 03.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 июля. Список адресов
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса: надеемся, что прокуроры, все-таки, одумаются и появятся на судебное заседание
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 