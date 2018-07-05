05.07.2018 10:18

Где в Харькове не будет воды 5 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 5 июля, временно отсутствует водоснабжение.



city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.



Так, в Индустриальном районе, на пр. Александровском, 115 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Библика, 21 (п. №3), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Сидора Ковпака, водоснабжение должны восстановить до 17:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновской, 21-б (п. №4, стояк), 58-б (стояк), ул. Светлой, 47 (стояк), воды не будет до 20:00; на ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, п. №1, стояк), - до 20:00 6 июля.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 242/2 (п. №4, стояк), ремонтные работы завершат до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Архангельской, 10-а (п. №2, стояк), воду должны включить до 20:00.

В Основянском районе, в пер. Руставели, 7, воду дадут до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №7, спаренный стояк), водоснабжение восстановят до 20:00; на пр. Льва Ландау, 12 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), - до 20:00 6 июля.

В Холодногорском районе, на ул. Благовещенской, 13/15 (стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Бакулина, пр. Победы, 76 (п. №9), 78-в (п. №2, стояк), воду планируют дать до 20:00.