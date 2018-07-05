05.07.2018 17:18

В Харькове, на фасадах домов появились созвездия и мифические животные

В Харькове продолжается кампания по ремонту фасадов жилых домов.



// Городской Дозор

Именно такие работы коммунальщики ведут и по улице Конторской. Здесь к восстановлению внешнего вида зданий решили подойти творчески.

«Мы продолжаем серию ремонта фасадов. Было запланировано порядка 100 объектов, адресов на этот год, для выполнения ремонтных работ по капитальному, а также текущему ремонту. Также было принято решение поддержать наших юных художников для того, что бы они могли реализовать свои маленькие проекты. Для того, чтобы Харьков заиграл красочно. Не просто был обновленный фасад, а и еще и какая-то маленькая изюминка», - рассказал заместитель начальника отдела Департамента жилищно-коммунального хозяйства Юрий Дегтярь.

Идея проекта лежит в том, что художники и архитекторы изображают на каждом из домов знаки зодиака или мифических созданий. Всего по улице Конторской запланировано отремонтировать 10 объектов. Уже на пяти из них можно увидеть готовые композиции.

«Одной из тем, которая показалась интересной, определилось как созвездие, звезды и различные животные, мифологические или символические. Которые, особо ни к чему не обязывают, но при этом, являются понятными, узнаваемыми и знакомыми для жителей Харькова», - поделился художник Денис Стадник.

Кроме звездных композиций в ход идут яркие краски разных цветов. Все для того, чтобы предоставить домам новую жизнь. Для проведения реконструкции фасада применяют современные технологии и материалы.

«Снимается аварийный штукатурный слой и делается помывки фасада. Есть очень старая краска, которая уже впиталась и в кирпич, и в цементную стяжку, то есть она не дает возможность нанесения современных материалов. Применяются стандартные технологии для ремонтов фасадов. Мы их показываем в «новых красках», - Юрий Дегтярь.

Ремонт жилых домов в этом году также будут проводить на улице Дмитриевской, Сумской и Дарвина. Полностью все работы планируется завершить до конца года.