Главная Новости ЖКХ Игорь Терехов: Новый «Каскад» станет одной из жемчужин Харькова (ФОТО)
05.07.2018  17:50   

Игорь Терехов: Новый «Каскад» станет одной из жемчужин Харькова (ФОТО)

Реконструкция сада Шевченко идет полным ходом – из бетона уже отлита чаша будущего озера, практически все аллеи выложены щебнем.


// city.kharkov.ua

С ходом работ ознакомился первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он провел выездное совещание с директорами профильных департаментов, архитекторами и представителями организаций, которые задействованы в реконструкции.  

По словам первого вице-мэра, открыть сад Шевченко после реконструкции планируют ко Дню города, 23 августа. К этому времени центральное место отдыха харьковчан сильно изменится и преобразится. Работы в саду ведутся круглосуточно, в несколько смен. В частности, уже отлита из бетона чаша будущего озера: на месте старого оврага появится водоем с зонами отдыха. «Само озеро будет в три яруса, через него будет проходить мост», - рассказал Игорь Терехов.  

Также большой объем работ выполняется в ходе реконструкции фонтана «Каскад». «Сегодня уже  приступили к свайным работам. Это будет одна из жемчужин Харькова. «Каскад» приобретет новый, уникальный вид», - отметил первый вице-мэр.

В саду Шевченко установят новые скамейки, светильники, игровые площадки для детей. Кроме того, планируется оборудовать специальную площадку для выгула домашних питомцев.

Заехать в сад Шевченко можно будет и с ул. Клочковской. За зданием Харьковского национального академического театра оперы и балета начато строительство дороги, которая свяжет ул. Клочковскую с ул. Рымарской. Позже здесь появится многоэтажный паркинг.

 

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сад шевченко, реконструкция, терехов, каскад, харьков
 
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