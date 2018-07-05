05.07.2018 17:50

Игорь Терехов: Новый «Каскад» станет одной из жемчужин Харькова (ФОТО)

Реконструкция сада Шевченко идет полным ходом – из бетона уже отлита чаша будущего озера, практически все аллеи выложены щебнем.



// city.kharkov.ua

С ходом работ ознакомился первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он провел выездное совещание с директорами профильных департаментов, архитекторами и представителями организаций, которые задействованы в реконструкции.



По словам первого вице-мэра, открыть сад Шевченко после реконструкции планируют ко Дню города, 23 августа. К этому времени центральное место отдыха харьковчан сильно изменится и преобразится. Работы в саду ведутся круглосуточно, в несколько смен. В частности, уже отлита из бетона чаша будущего озера: на месте старого оврага появится водоем с зонами отдыха. «Само озеро будет в три яруса, через него будет проходить мост», - рассказал Игорь Терехов.



Также большой объем работ выполняется в ходе реконструкции фонтана «Каскад». «Сегодня уже приступили к свайным работам. Это будет одна из жемчужин Харькова. «Каскад» приобретет новый, уникальный вид», - отметил первый вице-мэр.



В саду Шевченко установят новые скамейки, светильники, игровые площадки для детей. Кроме того, планируется оборудовать специальную площадку для выгула домашних питомцев.



Заехать в сад Шевченко можно будет и с ул. Клочковской. За зданием Харьковского национального академического театра оперы и балета начато строительство дороги, которая свяжет ул. Клочковскую с ул. Рымарской. Позже здесь появится многоэтажный паркинг.