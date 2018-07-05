Как дворники Харькова благоустраивают дворы

Его уже не узнать, он изменился и довольно серьезно. Это небольшой, но уютный двор в центральной части Харькова по проспекту Московскому, 19/23 в киевском районе города.
Почти каждую неделю на придомовой территории заметен результат работы местных дворников. Газоны с ярко-зеленой молодой травкой, радужные круглые клумбы с цветами и альпийские горки с элементами декора. А еще не так давно всего этого не было. Был обычный, неприметный двор.
Работы по комплексному благоустройству здесь стартовали весной.
«Завезли землю, распланировали посадку, – рассказывает начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Валентина Кротова. – Высажены 120 декоративных кустарников, 10 тысяч многолетних и однолетних цветов. Работы по разбивке клумб продолжаются. Здесь будут уложены дорожки из декоративных спилов. Цветники будут ограждены сегментами. Будут добавлены элементы на детской площадке, заменены скамейки и урны. Здесь будет красивый двор. Я думаю, жители здесь будут жить и радоваться!»
Местные жители уже замечают работу дворников. Говорят, сначала даже не верили, что все это будет возможно в их собственном дворе.
«Я могу сказать одно, благодаря усилиям этих людей здесь просто стал парк. Спасибо большое этим людям! Я очень горжусь, что я харьковчанин, и я скажу, что ко мне приезжает очень много знакомых из разных областей и городов Украины. И все действительно удивляются, каким Харьков был несколько лет назад и каким он есть сейчас. Это действительно две большие разницы. Я думаю, что это не только я вижу и замечаю, а каждый житель нашего города!» – говорит местный житель Сергей.
«Я приехала к дочери, она живёт в этом дворе. Сейчас у неё гостит моя мама. Мы сразу начали фотографировать двор, – рассказала харьковчанка Елена. – Хотим выразить благодарность нашим городским властям, которые заботятся о жильцах этого двора и нашего города. Просто чуство счастья и эйфории нас захватывает, когда мы видим всю эту красоту. Наш город стал украшением всей страны, и мы гордимся нашим городом! Это прекраснейший город, таким он стал за последнее время. Просто поразительно, насколько можно украсить город, подчеркнуть его необычную архитектуру. Все иностранные делегации, которые приезжают, просто в восторге. И нам кажется, что мы живём в центре Европы. (улыбается) Нам очень нравится!»
То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, если направить свою энергию в нужное русло.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: