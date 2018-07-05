05.07.2018 18:39

Как дворники Харькова благоустраивают дворы

Его уже не узнать, он изменился и довольно серьезно. Это небольшой, но уютный двор в центральной части Харькова по проспекту Московскому, 19/23 в киевском районе города.



// Городской Дозор

Почти каждую неделю на придомовой территории заметен результат работы местных дворников. Газоны с ярко-зеленой молодой травкой, радужные круглые клумбы с цветами и альпийские горки с элементами декора. А еще не так давно всего этого не было. Был обычный, неприметный двор.



Работы по комплексному благоустройству здесь стартовали весной.



«Завезли землю, распланировали посадку, – рассказывает начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Валентина Кротова. – Высажены 120 декоративных кустарников, 10 тысяч многолетних и однолетних цветов. Работы по разбивке клумб продолжаются. Здесь будут уложены дорожки из декоративных спилов. Цветники будут ограждены сегментами. Будут добавлены элементы на детской площадке, заменены скамейки и урны. Здесь будет красивый двор. Я думаю, жители здесь будут жить и радоваться!»



Местные жители уже замечают работу дворников. Говорят, сначала даже не верили, что все это будет возможно в их собственном дворе.



«Я могу сказать одно, благодаря усилиям этих людей здесь просто стал парк. Спасибо большое этим людям! Я очень горжусь, что я харьковчанин, и я скажу, что ко мне приезжает очень много знакомых из разных областей и городов Украины. И все действительно удивляются, каким Харьков был несколько лет назад и каким он есть сейчас. Это действительно две большие разницы. Я думаю, что это не только я вижу и замечаю, а каждый житель нашего города!» – говорит местный житель Сергей.



«Я приехала к дочери, она живёт в этом дворе. Сейчас у неё гостит моя мама. Мы сразу начали фотографировать двор, – рассказала харьковчанка Елена. – Хотим выразить благодарность нашим городским властям, которые заботятся о жильцах этого двора и нашего города. Просто чуство счастья и эйфории нас захватывает, когда мы видим всю эту красоту. Наш город стал украшением всей страны, и мы гордимся нашим городом! Это прекраснейший город, таким он стал за последнее время. Просто поразительно, насколько можно украсить город, подчеркнуть его необычную архитектуру. Все иностранные делегации, которые приезжают, просто в восторге. И нам кажется, что мы живём в центре Европы. (улыбается) Нам очень нравится!»