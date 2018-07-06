06.07.2018 10:00

Где в Харькове не будет воды 6 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 6 июля, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Александровском, 115 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Библика, 21 (п. №3), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Сидора Ковпака, ул. Гоголя, 5 (п. №3, стояк), воду должны дать до 17:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Светлой, 47 (стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, п. №1, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Архангельской, 10-а (п. №2, стояк), ул. Кибальчича, 43 (п. №3, стояк), воду включат до 20:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 72 (п. №8, стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Льва Ландау, 12 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), бул. Жасминовом, 3 (п. №2, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Благовещенской, 13/15 (стояк), воду планируют дать до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 193, воды не будет до 17:00; на ул. Клочковской, 16, ул. Бакулина, пр. Победы, 68-б (п. №3, стояк), 78-в (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 26 (п. №3, стояк), ул. Чичибабина, 9 (п. №3), в пер. 23 Августа, 3 (п. №3), - до 20:00.