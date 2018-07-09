Где в Харькове не будет воды 9 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Лермонтовская, 3 (п. №1) до 17:00 09.07.18 г.; ул. Астрономическая, 35-и (п. №4, стояк) до 20:00 09.07.18 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 20 (п. №2, стояк), 35/81 (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 206 (п. №6, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40-а (п. №14, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк), ул. Познанская, 3-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 128 (стояк), Салтовское шоссе, 159/84 (п. №3, стояк) до 20:00 09.07.18 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 232 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 09.07.18 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 62 (п. №2, стояк), 296 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.07.18 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (стояк) до 20:00 09.07.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, ул. Бакулина (ч/с), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №5, стояк), пр. Победы, 70 (п. №2, стояк), ул. Культуры, 10-а (п. №1), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Сумгаитская, 8 (п. №1) до 20:00 09.07.18 г.
Сегодня не слишком доверяйте логике, в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – сдерживайте внезапные порывы, иначе есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии вы будете жалеть.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Днем возможен небольшой кратковременный дождь.
9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.
влажн.:
давл.:
ветер: