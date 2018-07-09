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09.07.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 9 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Лермонтовская, 3 (п. №1) до 17:00 09.07.18 г.; ул. Астрономическая, 35-и (п. №4, стояк) до 20:00 09.07.18 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 20 (п. №2, стояк), 35/81 (п. №1, стояк), ул. Дружбы Народов, 206 (п. №6, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 40-а (п. №14, стояк), ул. Гарибальди, 2 (п. №2, стояк), ул. Познанская, 3-а (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 128 (стояк), Салтовское шоссе, 159/84 (п. №3, стояк)  до 20:00 09.07.18 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 232 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 09.07.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 62 (п. №2, стояк), 296 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.07.18 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 41/2 (стояк) до 20:00 09.07.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 16, ул. Бакулина (ч/с), пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 23 (п. №5, стояк),  пр. Победы, 70 (п. №2, стояк), ул. Культуры, 10-а (п. №1), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Сумгаитская, 8 (п. №1) до 20:00 09.07.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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