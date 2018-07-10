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10.07.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 10 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
бульвар Ивана Каркача, 77 (п. №3) до 20:00 10.07.18 г.

Киевский район: 
ул. Льва Толстого (ч/с) до 20:00 10.07.18 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Спортивная, 12 (п. №1), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 76 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 29 (стояк), ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 7-б (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 118-б (стояк) до 20:00 10.07.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Ферганская, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 10.07.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №3), пр. Ново-Баварский (Ильича), 97 до 17:00 10.07.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4) до 20:00 10.07.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 62 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 296 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 10.07.18 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 171 (спаренный стояк) до 22:00 10.07.18 г.; б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №2, стояк) до 20:00 11.07.18 г.

Холодногорский район: 
пр. Славы, 11 (п. №1, стояк), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 13/15 (п. №2, стояк) до 20:00 10.07.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 78-в (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Сумгаитская, 8 (п. №1), ул. Космическая, 11 (п. №2, стояк), пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк); ул. Клочковская, 16, ул. Данилевского, 26 до 20:00 10.07.18 г.; ул. Бакулина (ч/с) до 20:00 17.07.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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