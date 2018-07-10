10.07.2018 17:29

В Харькове приступают к реконструкции очистных сооружений

КП «Харьковводоканал» и консорциум «TAHAL-KHILARI» (Израиль – Индия) 10 июля подписали международный контракт «Реконструкция канализационных очистных сооружений и линии обработки ила в г. Харькове».



// city.kharkov.ua

Церемония подписания прошла на коммунальном предприятии. В ней приняли участие генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, вице-президент «TAHAL Европа» Мони Бучник, руководитель проекта от консорциума Валерий Шильман, представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.



Отметим, консорциум «TAHAL-KHILARI» победил в международных конкурсных торгах, которые прошли в два этапа при участии девяти компаний из разных стран мира. Проект реализуется в рамках всеукраинского проекта «Развитие городской инфраструктуры – 2». Финансирование будет осуществляться за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий. Общая стоимость проекта – более 64 млн 782 тыс. долл. США.



Как сообщил Виталий Панов, предусмотрена полная реконструкция городских очистных сооружений №1 и 2 – начиная от первичной (механической) очистки сточных вод до очистки ее биологического состава, а также строительство комплекса по переработке ила и выработке из него биогаза, из которого впоследствии будет вырабатываться электроэнергия. Запланированный срок реализации контракта – 36 месяцев.



«Этот проект даст возможность сжигать иловый осадок и вырабатывать электроэнергию, что естественно отразится экономически – мы получим около 38 тыс. киловатт-часов электроэнергии ежесуточно. Это не тот объем, который потребляет «Харьковводоканал», но тем не менее это частично снимет нагрузку с предприятия. Кроме того, главное – мы решим проблему утилизации илового осадка. Это важная экологическая составляющая», – отметил Виталий Панов.



Также среди ожидаемых результатов – снижение выбросов в атмосферу СО2; исключение возможности утечки фильтра в грунтовые воды; предотвращение возгорания осадка; снижение загрязняющих веществ, поступающих в реки Харькова со сточными водами. Кроме того, появится возможность пересмотра тарифов предприятия за счет самоокупаемости технологии обработки.



Со своей стороны руководитель проекта от консорциума Валерий Шильман отметил, что на КП «Харьковводоканал» реализуют передовые технологии, установят современное европейское оборудование. Реализация проекта состоит из трех этапов, первые два из которых – это проектирование.



«Первый этап планируем реализовать в течение полугода. Проектные решения пройдут государственную экспертизу. На основании заключения госэкспертов компания получит разрешение на начало строительно-монтажных работ. В работах, в том числе, будут задействованы местные подрядные организации, что даст возможность создать новые рабочие места. А главные специалисты, например, технологи, будут из Израиля», – сообщил Валерий Шильман.



Отметим, по словам руководителя центральной группы управления проектом «Развитие городской инфраструктуры – 2» от Минрегионстроя Виктора Дорошенко, харьковский контракт – самый крупный в проекте среди 12 водоканалов страны.