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11.07.2018  09:52   

Где в Харькове не будет воды 11 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 20 до 17:00 11 июля; бульвар Ивана Каркача, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 11 июля.

Киевский район:
ул. Толстого (ч/с), пр. Московский, 27 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №6, стояк) до 17:00 11 июля.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 до 17:00 11 июля; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №4-8) до 20:00 11 июля.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 17:00 11 июля; ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк), ул. Ферганская, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 11 июля.

Слободской район:
бульвар Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 11 июля.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 25 (п. №1) до 17:00 11 июля; пр. Славы, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 11 июля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 66-д, пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 11 июля.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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