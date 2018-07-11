11.07.2018 16:28

Харьков готовится к зиме: в домах будут перекладывать транзитные трубопроводы «ХТС»

Все службы и коммунальные предприятия города готовятся к отопительному сезону, а в мэрии каждую неделю проходят штабы, чтобы строго контролировать весь процесс и решать текущие вопросы.



// city.kharkov.ua

В городе подготовка проходит по нескольким основным направлениям.



«Первое направление – это «Харьковские тепловые сети». Это стратегически важное для нас направление, от того, как мы подадим тепло в дома харьковчан, как вовремя запустим все наши котельные, ТЭЦы, будет зависеть тепло в домах харьковчан и снабжение города Харькова горячей водой», – сказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Сейчас ведется работа на внутридомовых сетях, и они готовы более чем на 55 процентов. Также в городе стали перекладывать транзитные трубы.



Игорь Терехов отметил, что сейчас материалы есть, а также определены графики, согласно которым будут проводиться работы.



«Сегодня было принято решение Харьковским городским головой Геннадием Кернесом, что та 94-я магистраль, которая работает в Немышлянском районе, будет полностью переложена. На это есть деньги, и были переговоры с Мировым банком. Были выделены 4 млн долларов, чтобы закупить трубу, не только под 94-ю магистраль, но и другие магистрали, которые находятся, к сожалению, в плачевном состоянии», – сказал первый вице-мэр.



Средства выделены на закупку полиуретановой трубы с большим сроком эксплуатации. До конца июня должен состояться тендер, после чего коммунальщики приступят к работе на магистралях.



Напомним, в городе будут заменены изношенные участки транзитных трубопроводов, проходящих через жилые дома. Всего это коснется 41-го дома. На эти цели КП «ХТС» получило 250 тыс. евро кредитных средств.



Также ведутся работы и на сетях КП «Харьковводоканал». Готовятся и дорожные службы, в планах которых – приобретение новой техники для уборки снега, в том числе и на остановках городского транспорта. Обновляют в Харькове и автодороги, в частности речь идет о работах на улице Клочковской, и проспекту Московскому. Также уделяют внимание и внутриквартальным дорогам.



«Для нас очень важно, что мы так запланировали, так рассчитали средства городского бюджета, так рассчитали силы, чтобы выполнить в этом году не меньше внутриквартальных дорог, чем было в прошлом году, – рассказал Игорь Терехов. – Поэтому сегодня во всех девяти районах Харькова ведется работа по внутриквартальным дорогам».



Совещания по подготовке всех служб, сетей и коммунальных предприятий к осенне-зимнему периоду будут проводиться и в дальнейшем – каждую неделю, чтобы все работы были выполнены в соответствии с графиком.