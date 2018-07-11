11.07.2018 17:53

Коммунальщики комплексно подходят к ремонту старого жилого фонда

Эта двухэтажка находится в уютном микрорайоне Баварии на улице Колонной, 6. Маленький и чистый дворик, вокруг тишина и красота.



// Городской Дозор

А вот в самом доме картина несколько иная. Это один из двух подъездов. Краска на стенах почти вся слезла, потолок из белого превратился в серый. Деревянные лестницы и те прохудились.



А это второй подъезд. Здесь все блестит новизной. Все окрашено и побелены.



Оксана Башлай, заместитель председателя Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

«Жители данного жилого дома обратились к мэру Харькова Геннадию Кернесу с просьбой о проведении ремонтных работ. По факту обращения было проведено техническое обследование специализированными коммунальными предприятиями и определено техническое заключение - необходимо выполнить ремонт кровли, оголовков, подъездов, цоколя, отмостки, а также заделка трещин. В прошлом году уже был выполен ремонт кровли и оголовков, в данном году выполняется ремонт подъездов и входных групп. Также в планах и ремонт цоколя».



Для завершения работ во втором подъезде, добавляет Оксана Башлай, коммунальщикам нужно неделю-полторы. Говорит, все будет сделано качественно, и главное комплексно, все дополнительные просьбы людей во время ремонта будут учтены. Также как и по другим адресам.



Оксана Башлай, заместитель председателя Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

«В целом по Новобаварскому району запланирован ремонт подъездов и входных групп в 67 домах, это 113 подъездов. В настоящий момент выполены работы по 41 жилому дому в 73-х подъездах. В работе 12 жилых домов и 22 подъезда. До конца года планы по ремонтам должны быть выполнены».