Коммунальщики комплексно подходят к ремонту старого жилого фонда

Эта двухэтажка находится в уютном микрорайоне Баварии на улице Колонной, 6. Маленький и чистый дворик, вокруг тишина и красота.
А вот в самом доме картина несколько иная. Это один из двух подъездов. Краска на стенах почти вся слезла, потолок из белого превратился в серый. Деревянные лестницы и те прохудились.
А это второй подъезд. Здесь все блестит новизной. Все окрашено и побелены.
Оксана Башлай, заместитель председателя Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:
«Жители данного жилого дома обратились к мэру Харькова Геннадию Кернесу с просьбой о проведении ремонтных работ. По факту обращения было проведено техническое обследование специализированными коммунальными предприятиями и определено техническое заключение - необходимо выполнить ремонт кровли, оголовков, подъездов, цоколя, отмостки, а также заделка трещин. В прошлом году уже был выполен ремонт кровли и оголовков, в данном году выполняется ремонт подъездов и входных групп. Также в планах и ремонт цоколя».
Для завершения работ во втором подъезде, добавляет Оксана Башлай, коммунальщикам нужно неделю-полторы. Говорит, все будет сделано качественно, и главное комплексно, все дополнительные просьбы людей во время ремонта будут учтены. Также как и по другим адресам.
Оксана Башлай, заместитель председателя Новобаварского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:
«В целом по Новобаварскому району запланирован ремонт подъездов и входных групп в 67 домах, это 113 подъездов. В настоящий момент выполены работы по 41 жилому дому в 73-х подъездах. В работе 12 жилых домов и 22 подъезда. До конца года планы по ремонтам должны быть выполнены».
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