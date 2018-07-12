Где в Харькове не будет воды 12 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
бульвар Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 12.07.18 г.
Киевский район:
пр. Московский, 27 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №6, стояк) до 17:00 12.07.18 г.; ул. Старошишковская, 7 (п. №4, стояк), ул. Продольная, 1 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №8, стояк) до 20:00 12.07.18 г.; спуск Куликовский (ул. Революции), 9 (п. №2) до 17:00 12.07.18 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №2, стояк) до 20:00 12.07.18 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 12.07.18 г.
Новобаварский район:
ул. Маршала Конева, 9 до 20:00 12.07.18 г.
Слободской район:
пер. Забайкальский, 1 до 15:00 12.07.18 г.; пр. Героев Сталинграда, 171 (спаренный стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 12.07.18 г.
Холодногорский район:
пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №1) до 20:00 12.07.18 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, спаренный стояк), ул. Клочковская, 327 (спаренный стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2) до 20:00 12.07.18 г.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
влажн.:
давл.:
ветер: