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12.07.2018  09:52   

Где в Харькове не будет воды 12 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
бульвар Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 12.07.18 г.

Киевский район: 
пр. Московский, 27 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №6, стояк) до 17:00 12.07.18 г.; ул. Старошишковская, 7 (п. №4, стояк), ул. Продольная, 1 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 319 (п. №8, стояк) до 20:00 12.07.18 г.; спуск Куликовский (ул. Революции), 9 (п. №2) до 17:00 12.07.18 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №2, стояк) до 20:00 12.07.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 12.07.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Маршала Конева, 9  до 20:00 12.07.18 г.

Слободской район: 
пер. Забайкальский, 1 до 15:00 12.07.18 г.; пр. Героев Сталинграда, 171 (спаренный стояк), ул. Плехановская, 119 (п. №1, стояк) до 20:00 12.07.18 г.

Холодногорский район: 
пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №1) до 20:00 12.07.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, спаренный стояк), ул. Клочковская, 327 (спаренный стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2) до 20:00 12.07.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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