В Пятихатках сутки не будет воды: список адресов

С 8:00 18 июля до 8:00 19 июля будет прекращено водоснабжение части домов в поселках Пятихатки, Лесное, Родичи, Флоринка.
Отключение связано с проведением планово-предупредительных работы на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Воду временно отключат в поселке Пятихатки, поселке Лесное, поселке Родичи, поселке Флоринка, гольф-клубе, экопарке Фельдмана.
Список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 712-08-40.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Африканским страстям лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное.
После ночного дождя синоптики обещают «сухой» день, правда, облака останутся на небе до вечера.
Ежегодно 12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире – бортпроводники гражданской авиации, больше известные нам как стюарды и стюардессы.
влажн.:
давл.:
ветер: