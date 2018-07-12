12.07.2018 17:32

В Пятихатках сутки не будет воды: список адресов

С 8:00 18 июля до 8:00 19 июля будет прекращено водоснабжение части домов в поселках Пятихатки, Лесное, Родичи, Флоринка.



// Facebook

Отключение связано с проведением планово-предупредительных работы на водопроводных сетях с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.



Воду временно отключат в поселке Пятихатки, поселке Лесное, поселке Родичи, поселке Флоринка, гольф-клубе, экопарке Фельдмана.



Список адресов, где не будет воды



Телефон для справок: 712-08-40.