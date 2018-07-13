13.07.2018 09:52

Где в Харькове не будет воды 13 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 11 (п. №4, стояк) до 20:00 13.07.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №2, стояк) до 20:00 13.07.18 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк) до 20:00 13.07.18 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 9 до 20:00 13.07.18 г.; пр. Новобаварский (Ильича) (ч/c) ул. Чехова (ч/с), ул. Герцена (ч/с), ул. Бульварная (ч/с), ул. Лысенко (ч/с), ул. Щигровская (ч/с), ул. Перовской (ч/с), ул. Крылова (ч/с), ул. Ломоносова (ч/с), ул. Радиотехническая (ч/с), ул. Коксовая (ч/с), пер. Коксовый (ч/с), ул. Минеральная (ч/с), ул. Ясные Зори (ч/с), ул. Северо-Кавказская (ч/с), ул. Удянская (ч/с), ул. Приамурская (ч/с), ул. Тираспольская (ч/с), ул. Восточная (ч/с), ул. Райгородская (ч/с), ул. Московская (ч/с), ул. Конотопская (ч/с), ул. Тверская (ч/с), ул. Тимирязева (ч/с), ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), ул. Томская (ч/с), ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Карьерная (ч/с), ул. Тернопольская (ч/с), пер. Маршака (ч/с), ул. Гутянская (ч/с), ул. 1 Мая (ч/с), ул. Василевской (ч/с), ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с), пер. Хабаровский (ч/с), ул. Хабаровская (ч/с), пер. Томский (ч/с), ул. Срезневского (Сиверса) (ч/с), ул. Семко (Сербиченко) (ч/с), въезд Рудничный (ч/с), пер. 1-й Рудничный (ч/с), ул. Никитенко (ч/с), ул. Крюковская (ч/с), ул. Зеленая (ч/с), ул. Михаила Зеленина (Зеленского) (ч/с), ул. Мичурина (ч/с), пер. 2-й Рудничный (ч/с), пер. 3-й Рудничный (ч/с), ул. Кибальчича, 21, 27, 43, ул. Кибальчича, 29, 31, 33, 35, ул. Достоевского, 1, 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 10-а, въезд Достоевского, 3, 3-а до 01:00 13.07.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.07.18 г.