13.07.2018 19:44

В парке возле ДК «Металлист» прошел масштабный субботник

В парке, возле дворца культуры «Металлист» - масштабное Прихорашивание.



// lifeglobe.net

С самого утра здесь кипит работа. Коммунальщики и местные жители косят траву, красят скамейки, собирают листья и ветки, вывозят мусор.

Заместитель главы администрации Слободского района Светлана Лещенко, - «Больше 20 кубов листвы и веток вывезли, мусор, отремонтировали силами «Харьковзеленстрой» детскую площадку, заменили все сидушки, покрасили, завезли песок, поэтому, маленьких жителей нашего района ждет прекрасная площадка».

Активное участие в уборке парка берет и местная молодежь.

«Мы живем в одном городе, а молодежь - это будущее этого города. Если молодежь не будет заботиться о завтрашнем дне, а именно, о чистоте города и порядке в городе, то соответственно в нашей стране не будет будущего. И эта молодежь, которая сегодня пришла, она как раз показывает, что нам не все равно, и мы хотим построить страну, в которой комфортно жить. И как раз, это яркий пример того, что не всё потеряно», - местный житель Андрей.

Местные говорят, еще пять лет назад парк был заброшен, но после масштабной реконструкции стал любимым местом отдыха. Сейчас здесь ко Дню города проводят комплексное благоустройство.

«В этом году мы снова обратились, потому что жители бывают разные. И поломанные уже были и сидушки, и лавочки некоторые, качели были поломанные. Опять же все отремонтировали, все покрасили, все у нас прекрасно. Хочу выразить большую благодарность, нашему руководству города и района за то, что теперь у нас есть такой великолепный уголок», - местная жительница Анна.

«Спасибо большое, за то, что сделали. Привнесли нам порядок. Есть где моему сыну погулять и попрыгать (смеется). Большое спасибо Геннадий Адольфович», - местная жительница Арина.

Комплексное благоустройство проводится во всех зеленых уголках Слободского района в рамках акции «Счастливый район, счастливый город, счастливая страна».