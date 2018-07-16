16.07.2018 10:05

Где в Харькове не будет воды 16 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 16 июля, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Мира, 80 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Наумовской, ул. Гиршмана, 17 (п. №12, стояк), воду дадут до 17:00; на ул. Метростроителей, 6 (п. №3, стояк), - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 47, 47-а, 49, 49-а, 49-б. 49-в, 51, 52, водоснабжение планируют восстановить до 17:00; ул. Владислава Зубенко, 27, - до 18:00; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Валентиновской, 24-в (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Г, спаренный стояк), в пер. Адыгейском, 15 (п. №1), на ул. Валентиновской, 26-а (п. №2, стояк), ул. Бучмы, 50 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк), ул. Олимпийской, 7 (п. №3, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Новобаварском, 101 (п. №1, спаренный стояк), ул. Полтавский Шлях, 13/15 (п. №1, стояк), пр. Любови Малой, 16 (п. №1), ул. Кибальчича, 31 (п. №3), ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Большой Панасовской, 211-а (п. №1), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Победы, 60-а (п. №1, стояк), 68-б (п. №5), ул. Клочковской, 193 (п. №1, стояк), ул. Культуры, 10 (п. №5, стояк), ул. Есенина, 16 (п. №2), воды не будет до 20:00; на ул. Очаковской, 82, - до 20:10.