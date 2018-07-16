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16.07.2018  17:31   

Во дворе на Новых Домах для детворы установят верёвочный городок

Во дворе по проспекту Героев Сталинграда, 150, что в Слободском районе, создают сверхбольшой игровой комплекс.


// Городской Дозор

Коммунальщики объясняют, придомовая территория довольно большая, существующие игровые формы не вмещают всех детей, которых здесь немало. Поэтому и было принято решение добавить побольше разноцветных башен, горок и качелей.

А в середине будет еще один сюрприз, о котором местные дети еще и не догадываются. Сейчас монтажные работы только что стартовали. Конструкцию необходимо хорошо закрепить. Над этим и работают.

Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП "ХРБП":
«Эксклюзивный детский элемент, который называет сетка-пирамида. Этот элемент будет первым в городе Харькове, который будет установлен на придомовой территории. Также здесь происходит навеска четырёхбашенного игрового комплекса, в который входит сам комплекс, горка с башнями, пружина, качель и балансир. И 2 недели назад здесь был установлен большой комплект тренажёров, в который входит мультифитнес-станция и 6 тренажёров».

Также, добавляет Александр Третьяк, во дворе для любителей уличных культур построят площадку для занятий стрит-воркаутом. В планах и площадка для игры в футбол или волейбол.

Сейчас этот вопрос в процесси согласования. Коммунальщики говорят, что обсуждают все эти вопросы с местными жителями чтобы учесть все их пожелания и предложения.

Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП "ХРБП":
«Выполнение идёт по плану. На сегодняшний день из 150 детских площадок мы установили 87. И из 50 спортивных площадок мы установили 24. Также мы занимаемся содержанием детских и спортивных площадок. В плане по окраске 5 500 элементов, выполнили - 3 300. По ремонту - 2 300 элементов, выполнили 1 850. Если вы обнаружите где-то поломку детских или спортивных элементов, то вы можете обращаться в службу "15-62". Мы в кратчайшие устраним все поломки».

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Тэги:  детская площадка, благоустройство, харьков
 
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