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17.07.2018  10:05   

Где в Харькове не будет воды 17 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 17 июля, временно отсутствует водоснабжение.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на ул. Малиновской, в пер. Искринском, водоснабжение планируют возобновить до 16:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1), 61-а (п. №1), ул. Героев Труда, 25/71, - до 20:00. 

В Немышлянском районе, на ул. Харьковских дивизий, 19 (п. №1), ул. Ферганской, 31-а (п. №6), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 101 (п. №1, спаренный стояк), ул. Петра Болбочана, 7 (п. №4), ул. Кибальчича, 21 (п. №2), воду обещают дать до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Кооперативной, 5 (п. №1-2), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 148-в (п. №1), пр. Московском, 96-а, водоснабжение восстановят до 20:00; на пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №5), - до 20:00 18 июля.

В Холодногорском районе, на ул. Большой Панасовской, 211-а (п. №1), ул. Инициативной, 10/24 (п. №6), ул. Золочевской, 28-а (п. №2), воды не будет до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 197-в (п. № 1-2), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1), ул. 23 Августа, 77 (п. №1), воду должны включить до 20:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
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