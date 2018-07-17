17.07.2018 10:05

Где в Харькове не будет воды 17 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 17 июля, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.



Так, в Московском районе, на ул. Малиновской, в пер. Искринском, водоснабжение планируют возобновить до 16:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1), 61-а (п. №1), ул. Героев Труда, 25/71, - до 20:00.



В Немышлянском районе, на ул. Харьковских дивизий, 19 (п. №1), ул. Ферганской, 31-а (п. №6), воды не будет до 20:00.



В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 101 (п. №1, спаренный стояк), ул. Петра Болбочана, 7 (п. №4), ул. Кибальчича, 21 (п. №2), воду обещают дать до 20:00.



В Основянском районе, на ул. Кооперативной, 5 (п. №1-2), подачу воды планируют возобновить до 20:00.



В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 148-в (п. №1), пр. Московском, 96-а, водоснабжение восстановят до 20:00; на пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №5), - до 20:00 18 июля.



В Холодногорском районе, на ул. Большой Панасовской, 211-а (п. №1), ул. Инициативной, 10/24 (п. №6), ул. Золочевской, 28-а (п. №2), воды не будет до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 197-в (п. № 1-2), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1), ул. 23 Августа, 77 (п. №1), воду должны включить до 20:00.