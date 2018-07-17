17.07.2018 15:05

Реконструкция Диканевских очистных сооружений: представители Всемирного банка осмотрели «фронт работ»

Представители делегации Всемирного банка по Украине, Белоруссии и Молдове во главе с директором Сату Кахконен ознакомились с работой городских очистных сооружений водоотведения №1.



// Городской Дозор

В Харьков прибыла директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы. Сату Кахконен во время своего визита посетила городские очистные сооружения №1 на Диканевке. Именно за счет Всемирного банка будут реконструировать и модернизировать очистные сооружения как на Диканевке, так и на Безлюдовке. Сейчас уже подписан контракт с израильской фирмой, которая и будет проводить все работы.



«Сейчас определяется рабочая группа по началу проектирования. Сегодня присутствовали руководители рабочего проекта, с ними уже начаты переговоры, определены офисы, где будут располагаться рабочие группы. Непосредственно ведутся переговоры по началу проектирования. При постоянной работе очистных сооружений будут выводиться объекты и будет производится реконструкция и модернизация», – рассказал заместитель директора по очистных сооружений КП «Харьковводоканал» Юрий Шаталов.



Сам технологический процесс очистки сточных вод на время реконструкции останавливаться не будет, отмечает Юрий Шаталов. Как все работает, сотрудники КП «Харьковводоканал» показали Сату Кахконен. Представитель Всемирного банка отметила, что это очень важно – побывать на объекте, который будут модернизировать.



«После увиденного стало очевидным, что предприятие нуждается в обновлении. Нам приятно что мы финансируем этот проект. Надеюсь, что я еще приеду к вам через несколько лет, после завершения работ, чтобы увидеть уже реконструированы очистные сооружения. Потому что ваше город должен быть еще более экологичным», – сказала Сату Кахконен.



Проект включает в себя полную реконструкцию сооружений. Биологическая очистка будет кардинально другой, с учетом передовых методов мировой очистки. Кроме этого, в рамках модернизации, отметили на предприятии, будет возведен комплекс, что позволит обеспечивать потребности очистных сооружений электроэнергией почти на 70%.