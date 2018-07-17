17.07.2018 18:00

Как дворники и озеленители преображают дворы Северной Салтовки

Они словно яркие пятна даже в пасмурный день. Петунии, тагетес, кохии и парковые розы. Вся эта красота растет на многочисленных клумбах на придомовой территории по Гвардейцев-Широнинцев, 123 и 125.



// Городской Дозор

Сейчас здесь дворники и озеленители Киевского района ведут масштабные работы по благоустройству.



Валентина Кротова, начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство»:

«На данный момент высажено 15 цветников, выполнено устройство 12 новых клумб. Сейчас мы делаем 3 новых клумбы, мы их высаживаем. Высажено более 30 000 цветов на этом участке №7 у нас. Дизайном клумб занимаемся мы совместно с начальником каждого участка. На сегодняшний день есть интернет, да и если у человека есть глаза и он думает, что можно сделать, чтобы было красиво, это тоже важно. Мы смотрим, какие у нас есть цветы. И по наличию цветов мы и выстраиваем клумбу. Обязательно чтобы по краям клумбы зелёная травка росла. Тогда это будет красиво!»



И эту красоту замечают горожане. Пенсионерка Елена Васильевна живет на Северной Салтовке уже более 20 лет. Говорит, не может пройти мимо, чтобы не поблагодарить дворников и озеленителей за их нелегкую ежедневную работу.



Елена Васильевна, жительница Киевского района:

«Микрорайон изменился за последние годы. Изменилась придомовая территория, изменились детские площадки. Всё цветёт! Чистота идеальная! Спасибо большое работникам «Благоустроя». Поменялось всё в лучшую сторону. Поменялось, потому что у нас такой мэр Геннадий Адольфович Кернес. Ему большое спасибо за заботу, за такое отношение к людям, к нашему микрорайону в часности».



Кроме повседневной работы дворники готовятся и к общегородского конкурса на лучший двор по благоустройству. В Киевском районе это 5 крупных объектов, 5 больших придомовых территорий.



Валентина Кротова, начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство»:

«На трех объектах мы практически заканчиваем работы. На двух объектах нас задерживает аварийная ситуация, там устраняет теплосеть. Это Пушкинская, 36. Они к асфальтировке приступят на этой неделе. Мы к 23 августа полностью справимся со всеми объектами. Но кроме этих объектов, на каждом участке каждый двор, каждый цветник мы просматриваем. Мы на сегодняшний день уже более 60 000 цветов высадили. Это кроме того, что мы 25 000 получили, а так мы высадили своей собственной рассады, которую мы выращиваем и высаживаем ежедневно».