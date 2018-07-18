18.07.2018 10:30

Где в Харькове не будет воды 18 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 18 июля, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Библика, 28(п. №1), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Академика Павлова, 309 (п. №2), воды не будет до 17:00; на ул. Николая Манойло, ул. Раевской, - до 20:00.



В Московском районе, на ул. Малиновской, в пер. Искринском, воду обещают дать до 16:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1), пр. Тракторостроителей, 162-а, 160-б (п. №5), ул. Бучмы, 36 (п. №3), ул. Руслана Плоходько, 4, - до 20:00; на ул. Героев Труда, 25/71, - до 20:00 20 июля.



В Немышлянском районе, на ул. Харьковских Дивизий, 19(п. №1), воду должны включить до 20:00.



В Новобаварском районе, на ул. Кибальчича, 21 (п. №2), в пер. Титаренковском, 18 (п. №1), на въезде Станционном, водоснабжение возобновят до 20:00.



В Основянском районе, на ул. Западной, 58 (п. №4), воды не будет до 17:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 197-в (п. № 1-2), 331-а, ул. Новгородской, 4 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №4), ул. 23 Августа, 77 (п. №1), ул. Есенина, 10, воду дадут до 20:00.