19.07.2018 10:02

Где в Харькове не будет воды 19 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 19 июля, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.



Так, в Киевском районе, на ул. Николая Манойло, ул. Раевской, водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Московском районе, на ул. Бучмы, 40-а (п. №3, стояк), пр. Юбилейном, 59-г (п. №2), ул. Валентиновской, 46 (п. №9), воды не будет до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №2, стояк), 61-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (стояк), Салтовском шоссе, 155/93 (п. №5, стояк), - до 20:00; на ул. Героев Труда, 25/71, - до 20:00 20 июля.



В Немышлянском районе, на ул. Немышлянской, ул. Танковой, ул. Тракторной, ул. Хэмзовской, ул. Возрождения, ул. Трансформаторной, в пер. Возрождения, на ул. Водопроводной, ул. Нижней, ул. Яблоневой, воду должны были включить до 9:00.



В Новобаварском районе, на пр. Любови Малой, 2/1 (п. №3), воду дадут до 20:00.



В Основянском районе, на ул. Кутаисской, ул. Камышовой, водоснабжение возобновят до 12:30; на ул. Кооперативной, 5, - до 20:00.



В Слободском районе, в пер. Зерновом, 1-а (п. №2, стояк), на ул. Танкопия, 20 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00; на ул. Ковтуна, 17 (п. №5), - до 20:00 20 июля.



В Холодногорском районе, на ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, спаренный стояк), воду планируют дать до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 327, 327-а, 329, 329а, 331-а, ул. Музыкальной, 2, 4, 8, ул. 23 Августа, 77 (п. №1, спаренный стояк), воду должны включить до 20:00.