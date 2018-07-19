19.07.2018 14:30

Ситуация с хлором в Харькове: счет идет на дни

В государстве могут возникнуть проблемы с питьевой водой, поступающей в дома украинцев. Все из-за остановки производства жидкого хлора одним из монополистов рынка – предприятием «ДнепрАзот».



// Facebook

Наихудшая ситуация с запасами хлора сегодня сложилась в Харькове, Кропивницком и в Запорожье. В Харькове уже счет идет на дни. В Киеве осталось хлора еще где-то на месяц, сообщил директор Ассоциации Укрводоканалэкология Александр Шкинь..



«ДнепрАзот» – действительно единственный производитель в Украине жидкого хлора, который является основным дизенфикантом и на основе которого также готовят гипохлорит натрия («белизну»), используемого как хлорагент. Во всем мире хлор является основным дизенфикантом воды, и заменителя ему практически нет. Завод остановил работу, мотивируя это тем, что основное его производство минеральных удобрений нерентабельно. Это действительно так, по заявлениям химиков, стоимость газа как сырья должна быть 150 долларов за 1 кубический метр, а не как сейчас под 300. Поэтому считают производство нерентабельным, поэтому и остановили завод», – прокомментиравол ситуацию Александр Шкинь.



На предприятии сообщили, что «ДнепрАзот» готов возобновить выпуск продукции при условии согласования Антимонопольным комитетом повышение цен на свою продукцию.



«С целью обеспечения надлежащего снабжения хлора для всех водоканалов страны, недопущения ущемления прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины, АО «ДНЕПРАЗОТ» готово возобновить производство жидкого хлора, несмотря на экономические убытки предприятия. Для восстановления работы хлорной группы цехов АО «ДНЕПРАЗОТ» нами рассмотрена необходимость повышения цен для скорейшего восстановления работы указанных цехов предприятия. В связи с этим, нами подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию», – говорится в сообщении.



Харьков давно проплатил поставку жидкого хлора для коммунальных предприятий. Об этом заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес. Городская власть следит за этим вопросом и делает все, чтобы это не отразилось на харьковчанах.



«Стратегическое предприятие «ДнепрАзот» должно будет запуститься. И мы стоим там первыми на получение хлора. Пока мы очень сильно переживаем, но пока мы держимся. План «Б» у нас один. Нам надо купить хлор. Если бы у нас не было денег и мы не проплатили, это был был один разговор. У нас есть деньги, и мы проплатили давно. Мы написали письма, директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов написал письма ещё в июне – и генеральному прокурору Луценко, и премьер-министру Гройсману и главе нашей администрации Юлии Светличной - пока ноль реакции», – рассказал Геннадий Кернес.