20.07.2018 10:15

Где в Харькове не будет воды 19 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 20 июля, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Северина Потоцкого, 24 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, спаренный стояк), воду обещают включить до 17:00; на ул. Николая Манойло, ул. Раевской, ул. Каринской, ул. Астрономической, 35-д, ул. Короленко, 12, 14, 16-а, в пер. Слесарном, 10, - до 20:00.



В Московском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Г, спаренный стояк), 48-д (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (стояк), 116 (п. №1, стояк), Салтовском шоссе, 155/93 (п. №5, стояк), воды не будет до 20:00.



В Немышлянском районе, на ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00.



В Новобаварском районе, на ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.



В Слободском районе, в пер. Зерновом, 1-а (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 8-б (п. №2, стояк), 20 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк), воду должны включить до 20:00.



В Холодногорском районе, на ул. Холодногорской, 8 (п. №3), воды не будет до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Буковой, 20-а, пр. Победы, 79 (п. №2, стояк), на ул. Клочковской, 61/63, 331-а, в пер. Рогатинском, 4, 5, 17, 19, ул. Тургеневской, ул. Кутова, в пер. Криничном, 8, проезде Рогатинском, на ул. Дорошенковской, въезде 1-м Дорошенковском, въезде 2-м Дорошенковском, в пер. 1-м Дорошенковском, пер. 2-м Дорошенковском, воду дадут до 20:00.