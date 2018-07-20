В части домов Новобаварского и Основянского районов в понедельник не будет воды

Водоснабжение в части Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 9:00 до 20:00 23 июля.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали диаметром 400 мм по ул. Москалевской (парк им. Квитки-Основьяненко).
Список адресов жилых домов, которые будут временно отключены от водоснабжения
Новобаварский район:
Многоквартирные дома:
ул. Власенко, 3,4,6,8,9,10,14,18,22
ул. Селянская,18,20,22,24,25,26,28,30,30-а,34,34-а,36,76
ул.Ак. Богомольца,1,3,5,5-а,7,9,9-а,11,13,17,19,21,23,25,27,27-а,29,31,33,37,39,41
ул. Москалевская,108,110,112,170,172,174
ул. Власенко,7
ул. Ак. Богомольца,4
ул. Ак. Богомольца,15
частный сектор:
ул. Фельдшерская
ул. Жутовская
ул. Сущенская
ул. Служебная
ул. Лютовская
ул. Текстильная
ул. Москалевская
пер. Кубраковский
пер. Пахаря
ул. Пахаря
пер. Краматорский
ул. Светлановская
ул. Боровая
ул. Торговая
ул. Филипповская
ул. Арсенальная
ул. Ключевая
ул. Кривомазова
пер. Союзный
пер. Еремеевский
пер. Шаповаловский
ул. Сухаревская
ул. Конторская
ул. Безымянная
Основянский район:
частный сектор:
ул. Биологическая
ул. Диканевская
ул. Лиманская
ул. Железноводская
Телефон для справок: 712-08-40.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: