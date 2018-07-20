20.07.2018 18:01

В части домов Новобаварского и Основянского районов в понедельник не будет воды

Водоснабжение в части Новобаварского и Основянского районов будет прекращено с 9:00 до 20:00 23 июля.



// vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали диаметром 400 мм по ул. Москалевской (парк им. Квитки-Основьяненко).



Список адресов жилых домов, которые будут временно отключены от водоснабжения



Новобаварский район:

Многоквартирные дома:

ул. Власенко, 3,4,6,8,9,10,14,18,22

ул. Селянская,18,20,22,24,25,26,28,30,30-а,34,34-а,36,76

ул.Ак. Богомольца,1,3,5,5-а,7,9,9-а,11,13,17,19,21,23,25,27,27-а,29,31,33,37,39,41

ул. Москалевская,108,110,112,170,172,174

ул. Власенко,7

ул. Ак. Богомольца,4

ул. Ак. Богомольца,15



частный сектор:

ул. Фельдшерская

ул. Жутовская

ул. Сущенская

ул. Служебная

ул. Лютовская

ул. Текстильная

ул. Москалевская

пер. Кубраковский

пер. Пахаря

ул. Пахаря

пер. Краматорский

ул. Светлановская

ул. Боровая

ул. Торговая

ул. Филипповская

ул. Арсенальная

ул. Ключевая

ул. Кривомазова

пер. Союзный

пер. Еремеевский

пер. Шаповаловский

ул. Сухаревская

ул. Конторская

ул. Безымянная



Основянский район:

частный сектор:

ул. Биологическая

ул. Диканевская

ул. Лиманская

ул. Железноводская



Телефон для справок: 712-08-40.