23.07.2018 13:59

Поселки Жуковского и «Коммунар» с утра без воды. Рабочие устраняют аварию на магистральном водопроводе

Жители поселков Жуковского и Коммунар сегодня утром остались без холодной воды. Ее временно отключили коммунальщики, ведь на магистрали водопровода произошел порыв, вода вытекла на проезжую часть улицы Чкалова и Белгородского шоссе.



// Городской Дозор

Об аварии сообщили жители района, позвонив в диспетчерскую КП «Харьковводоканала».



Виталий Чупандин, начальник службы водопроводных сетей Киевского района КП «Харьковводоканал»:

«При выезде на место бригада по локализации определила, что бежит водовод диаметром 600 мм. Течь с земли на тротуаре, утечка порядка 200 кубов в час. Было принято решение отключить водоснабжение, так как происходило размытие асфальтобетонного покрытия, вымывание грунта».



На место прибыла спецтехника и аварийная машина, и сразу начались работы по ликвидации порыва. Место, где обнаружили протекания, находится на развилке двух улиц - Академика Проскуры и Чкалова, сразу возле памятника Жуковскому. Это облегчало работу коммунальщиков, потому что не нужно было перекрывать движение транспорта и проход для пешеходов. Но осложняло то, что сама труба пролегает на глубине почти в три метра.



Виталий Чупандин, начальник службы водопроводных сетей Киевского района КП «Харьковводоканал»:

«На данный момент работает аварийная бригада на двух экскаваторах. Один с маленьким ковшом, второй – с большим объемом ковша, так как условия немного сложные, глубина приличная и трубу обкапывать нужно с двух сторон. Самосвалы вывозят грунт. Обратно будем производить засыпку песком с уплотнением и восстановлением асфальтобетонного покрытия».



На время работ жителей поселков Жуковского и Коммунар совсем без воды не оставили, отмечают коммунальщики. Организован подвоз воды к жилым домам и социальным учреждениям. До конца суток, говорят коммунальщики, ремонтные работы должны завершить и восстановить водоснабжение.