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23.07.2018  16:54   

В Солоницевке и Подворках временно не будет воды

Водоснабжение в поселках Солоницевка и Подворки, а также на улице Залютинской, 8, 10 будет прекращено с 21:00 23 июля до 4:00 25 июля.


// vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водоводе диаметро 1200 мм на окружной дороге возле авторынка «Лоск».

Телефон для справок: 712-08-40.

Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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