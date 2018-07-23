23.07.2018 16:54

В Солоницевке и Подворках временно не будет воды

Водоснабжение в поселках Солоницевка и Подворки, а также на улице Залютинской, 8, 10 будет прекращено с 21:00 23 июля до 4:00 25 июля.



// vodokanal.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водоводе диаметро 1200 мм на окружной дороге возле авторынка «Лоск».

Телефон для справок: 712-08-40.