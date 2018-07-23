В Солоницевке и Подворках временно не будет воды

Водоснабжение в поселках Солоницевка и Подворки, а также на улице Залютинской, 8, 10 будет прекращено с 21:00 23 июля до 4:00 25 июля.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водоводе диаметро 1200 мм на окружной дороге возле авторынка «Лоск».
Телефон для справок: 712-08-40.
Сегодня легко можно забыть о чувстве меры. Вас могут ожидать крупные траты и покупки, но звезды советуют сдерживать свои желания, чтобы не превысить бюджет.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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