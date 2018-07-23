23.07.2018 17:29

Дворники превращают обычные харьковские дворы в парковые зоны

Они приложили немало своих сил и терпения, ежедневной работы и усилий, чтобы все изменилось до неузнаваемости.



// Городской Дозор

Это двор по улице Каразина, 17. Здесь повсюду зеленые газоны с молодой травкой и многочисленные клумбы. Дворники и озеленители констатируют, им удалось превратить типовую придомовую территорию в парковую зону.



Нина Погорелова, начальник участка №2 Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство»:

«Непосредственно на объекте благоустройства – Каразина, 15, 17 и Гаршина, 6 – у нас находится 11 газонов, рисунок которых не повторяется. Каждый газон индивидуально высажен. Также продолжаем благоустройство, производим работы на Алчевских, 37, двор, который не входит в комплексное благоустройство. Там мы высадили газонную траву, поставили 5 вазонов, в которые высадили цветы. Также сделали композицию из цветов – три клумбы».



Только во дворе по Каразина, добавляет Нина Погорелова, было высажено более 30 000 различных растений, из которых и были созданы разноцветные клумбы. Не меньше цветов высадят коммунальщики в ближайшие дни и в соседнем дворе. Там сейчас работа в самом разгаре.



Нина Погорелова, начальник участка №2 Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство»:

«На объекте благоустройства по Гаршина, 6 высаженная газонная трава уже проросла, высажены ирисы и чернобрывцы, которые были выращены собственными силами. Также были посеяны своими силами чернобрывцы, которые уже всходят. Высадили петунии. Хотелось, чтобы жители ценили и уважали наш труд».