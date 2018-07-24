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24.07.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 24 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Северина Потоцкого, 24 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 24.07.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 24.07.18 г.

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк), 9-д (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №11, стояк), пл. Конституции, 20 (п. №3) до 17:00 24.07.18 г.; ул. Астрономическая, 37 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-а (п. №3, спаренный стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 5-б (п. №2), ул. Маршала Бажанова, 12 (п. №3) до 20:00 24.07.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 77 (п. №9, стояк) до 17:00 24.07.18 г.; въезд Загородный (ч/с), проезд Загородный (ч/с), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №9, стояк) до 20:00 24.07.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 24.07.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 308 (п. №2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 57/59-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.07.18 г.

Слободской район: 
ул. Малышева (ч/с), пер. Малышева (ч/с), ул. Аскольдовская (ч/с), въезд Машиностроительный (ч/с), пер. Машиностроительный (ч/с) до 20:00 24.07.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Сумская, 73 (п. №6, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 24.07.18 г.; ул. Рудаковская (ч/с), ул. Космическая, 16, ул. Космическая, 14-а до 20:00 24.07.18 г.; пер. Шекспира, 3, 5 до 23:55 24.07.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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