25.07.2018 16:13

В Харькове стабилизирована ситуация с обеспечением хлором

КП «Харьковводокнал» получило первую цистерну с хлором для очистки воды.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 25 июля, после всеукраинского селекторного совещания, посвященного подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Сегодня уже получена цистерна с хлором, заказана еще одна цистерна, и, по заверению директора КП «Харьковводоканал», этот вопрос полностью решен. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что в Харькове будет стабильное водоснабжение», - подчеркнул Игорь Терехов.



Напомним, 15 июня АО «Днепразот» - единственный в Украине производитель жидкого хлора, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, прекратило производство из-за повышения цены на газ. Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких больших городах Украины. В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. В итоге, 20 июля «Днепразот» объявил о возобновлении работы хлорных цехов.