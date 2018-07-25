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25.07.2018  16:13   

В Харькове стабилизирована ситуация с обеспечением хлором

КП «Харьковводокнал» получило первую цистерну с хлором для очистки воды.


// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 25 июля, после всеукраинского селекторного совещания, посвященного подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Сегодня уже получена цистерна с хлором, заказана еще одна цистерна, и, по заверению директора КП «Харьковводоканал», этот вопрос полностью решен. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что в Харькове будет стабильное водоснабжение», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, 15 июня АО «Днепразот» - единственный в Украине производитель жидкого хлора, который водоканалы используют для обеззараживания питьевой воды, прекратило производство из-за повышения цены на газ. Поставка питьевой воды оказалось под угрозой в нескольких больших городах Украины. В правительстве пообещали урегулировать ситуацию. В итоге, 20 июля «Днепразот» объявил о возобновлении работы хлорных цехов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  хлор, вода, харьков, днепразот
 
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