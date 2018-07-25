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25.07.2018  16:45   

Жилой фонд Харькова готов к отопительному сезону на 65%

Уровень подготовки внутридомовых сетей жилого фонда Харькова к зиме составляет более 65%.


// city.kharkov.ua

Об этом после всеукраинского селекторного совещания, посвященного подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. 

Селекторное совещание состоялось сегодня, 25 июля, под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко. В нем приняли участие руководители городских и областных органов власти, а также коммунальных предприятий города.

Как сообщил после совещания Игорь Терехов, подготовка города Харькова к отопительному сезону проводится согласно графику. Так, уровень подготовки внутридомовых сетей жилого фонда составляет более 65%, что выше уровня подготовки ЖКХ по стране в целом (более 50%).

Игорь Терехов также отметил, что главной задачей города и коммунальных предприятий на сегодняшний день является перекладка магистральных сетей. Эта работа будет выполняться за счет средств городского бюджета и кредитных средств Мирового банка. 

«Харьковский городской голова Геннадий Кернес и городской совет уделяют огромное внимание подготовке Харькова к осенне-зимнему периоду. Город выделил для КП «Харьковские тепловые сети» около 100 млн грн финансовой помощи. Кроме того, из городского бюджета выделено 50 млн грн на закупку техники для предприятия», - сообщил Игорь Терехов.

По его словам, для ХТС приобретены современные бульдозеры, экскаваторы, подъемные краны и другая спецтехника для выполнения работ по замене магистральных сетей. 

Напомним, в Харьковском городском совете еженедельно проходят совещания, на которых освещается ход подготовки города к отопительному сезону. В заседаниях принимают участие главы районных администраций, директора профильных департаментов и руководители коммунальных предприятий города. В рамках подготовки к зиме в жилых домах Харькова ведутся работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего, холодного водоснабжения и водоотведения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, отопление, харьков, сезон
 
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