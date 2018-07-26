26.07.2018 17:55

Харьковские коммунальщики продолжают ремонт и установку детских площадок

Детская площадка в одном из дворов Шевченковского района, по улице Клочковской, 154-А, стала в разы больше по просьбе местных жителей.



// Городской Дозор

Игровой комплекс почти каждый день посещает не менее 3 десятков малышей со своими мамочками.

Анна и Макар, местные жители:

«Наша любимая площадка, особенно летом, т.к. здесь тенёк, а деток здесь очень много, таких маленьких, немного постарше. Геннадию Адольфовичу мы желаем крепкого здоровья и так держать! Потому что он наш город сделал Первой столицей, лицом Украины. Очень всё достойно! Делается всё и сразу видно, что человек очень переживает и ему не всё равно, какой будет город, как будут жить его харьковчане, где будут дети Харькова и это очень приятно! »



Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРCП»:

«На данном адресе ранее было демонтировано несколько аварийных элементов. И поэтому мы сейчас устанавливаем вместо них новые элементы. Будут установлены 2 большие двойные качели, 2 балансира и 1 горка. Параллельно мы производим ремонт и окраску уже ранее установленной площадки, чтобы дети и их родители могли проводить своё время в комфорте».



Использовать новые игровые формы и те, что коммунальщики отремонтировали, местная детвора сможет через пару дней. Необходимо время, чтобы застыл цемент в основе и высохла краска на элементах.



Александр Третьяк, начальник участка по установке детских и спортивных площадок КП «ХРCП»:

«На сегодняшний день мы установили 95 детских площадок из 150. И 29 спортивных площадок из 50. Окрасили мы 3630 элементов из 5600. И отремонтировали 1970 элементов из 2550. Хотим обратить внимание харьковчан на то, что детские площадки предназначены сугубо для веса детей и поэтому использование взрослыми людьми детских элементов приводит к их поломке, а в дальнейшем к травматизму детей. (СК) Поэтому мы просим отнестись к этой информации с пониманием».