В среду значительная часть Салтовки останется без воды: список адресов

С 8:00 1 августа до 8:00 2 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов.
Отключение воды связано с проведением КП «Харьковводоканал» планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Водоснабжение будет прекращено:
- в части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;
- в части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.
Список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 712-08-40.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: