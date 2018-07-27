27.07.2018 14:28

В среду значительная часть Салтовки останется без воды: список адресов

С 8:00 1 августа до 8:00 2 августа будет прекращено водоснабжение в части Московского, Киевского и Немышлянского районов.



// vodokanal.kharkov.ua

Отключение воды связано с проведением КП «Харьковводоканал» планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.



Водоснабжение будет прекращено:



- в части Московского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Метростроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Тимуровцев, Салтовским шоссе до ул. Гвардейцев Широнинцев;

- в части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, пос. Победа, пос. Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской армии, ул. Прелестная, ул. Амосова), Салтовским шоссе до пр. Тракторостроителей.

Список адресов, где не будет воды



Телефон для справок: 712-08-40.