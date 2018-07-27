27.07.2018 15:00

На Салтовке меняют участок трубопровода 52-й магистрали

В городе продолжается подготовка к отопительному сезону. Чтобы все действия были скорректированы, в мэрии каждую неделю проходят штабы по зиме, где докладывают о ходе работ, и корректируют планы, если это нужно.



// Городской Дозор

В рамках этой работы на Салтовке, в Московском районе, работают над заменой магистрали «Харьковских тепловых сетей».



«Мы меняем дефектный участок магистрального трубопровода диаметром 800 мм. В отопительный сезон он обеспечивает теплом по Юбилейному проспекту пять станций, порядка 200 домов. Почему здесь мы решили поменять, во-первых, по итогам гидравлических испытаний было обнаружено 2 дефекта, плюс вы видите, что стесненность, базар, большое количество пешеходов и покупателей», – рассказал начальник Московского филиала КП «ХТС» Евгений Кауркин.



Не только то, что теплотрасса проходит по территории рынка, добавило сложностей в работе, говорит Евгений Кауркин. Кроме того, там пролегают еще и трубы газоснабжения и водопровод, и все находится на глубине около 4 метров.



Тепловики отмечают, что работы стартовали здесь в начале июля. Для этого пришлось убрать временно шесть киосков.



В рамках капитального ремонта на данном участке заменят 60 метров железной трубы, срок эксплуатации которой будет до 30-ти лет. Монтаж должны завершить уже через несколько дней, тогда у жителей 200-т домов появится и горячая вода.



Коммунальщики отмечают, что отключение ее – мера вынужденная.



«Система теплоснабжения и горячего водоснабжения напрямую между собой связаны, это единый технологический процесс. Приоритет ставится именно на обеспечении теплом. Поэтому приходится жертвовать горячей водой летом, чтобы в отопительный период харьковчане были с теплом, – объясняет Евгений Кауркин, – Если возможно, просим отнестись с пониманием».



На этой же 52-й магистрали, только уже по проспекту Тракторостроителей, также продолжаются работы по замене трубы и реконструкция магистральной камеры: ее чистка и установка запорных элементов. Определены у коммунальщиков и будущие планы.



«По Московскому филиалу поменяно порядка шести километров трубопровода, это четыре километра магистральных и внутриквартальных сетей и два километра по внутридомовым системам. В планах – поменять порядка еще четырех км. С августа поступит труба от Мирового банка. Это совершенно новая технология, это трубы предизолированные ППУ, это будет 2 участка на той стороне: Новосалтовский рынок, порядка 160 метров магистрального трубопровода и по Валентиновской 750 метров диаметром 600 мм», – рассказал Евгений Кауркин, начальник Московского филиала КП «ХТС».