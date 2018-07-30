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30.07.2018  10:05   

Где в Харькове не будет воды 30 июля. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 30 июля, временно отсутствует водоснабжение.


// Горсовет

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Роганской, 9 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; в пер. Северном, 5 (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Вальтера, 7 (п. №2, стояк), ул. Шишковской, 8 (п. №3, стояк), ул. Валентиновской, 13-а (п. №6), воду дадут до 20:00.

В Московском районе, на ул. Бучмы, 36-в (п. №4, стояк), 44 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 116 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 54 (п. №4, стояк), ул. Познанской, 12 (п. №1, стояк), ул. Светлой, 10 (стояк), пр. Юбилейном, 68 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк), воды не будет до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Краснодарской, 171-г (п. №2, стояк), воду обещают включить до 17:00; ул. Краснодарской, 177-а,б (п. №1), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Селянской, 22 (п. №3, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №5, спаренный стояк), ул. Пермской, 17 (стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Основянском районе, на пл. Защитников Украины, 3 (стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, в пер. Пилотов, 3 (п. №2, стояк), воду включат до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Залютинской, въезде Залютинском, в пер. Залютинском, воду обещают дать до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Зачепиловской, ул. Академика Погорелова, ул. Городовикова, ул. Целиноградской, 22/39-а, ул. Боевой, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №3, стояк), 72-г (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12-а (п. №2), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №7), ул. Клочковской, 154-а (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

Источник:   Харьковский Горсовет
 Тэги:  вода, ремонт, харьков
 
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