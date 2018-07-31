Где в Харькове не будет воды 31 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 120 (п. №3) до 17:00 31.07.18 г.; пер. Северный, 5 (п. №1, стояк), ул. Мира, 2 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 31.07.18 г.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4), 5-а (п. №2) до 17:00 31.07.18 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №6) до 20:00 31.07.18 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №6) до 17:00 31.08.18 г.
Московский район:
Салтовское шоссе, 145-б (п. №4, стояк) до 20:00 31.07.18 г.
Немышлянский район:
ул. Амосова, 5 (п. №1-4), 9 до 17:00 31.07.18 г.
Новобаварский район:
ул. Тимирязева, 28 (п. №6) до 17:00 31.07.18 г.; пр. Дзюбы, 3 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 5 (п. №3, стояк) до 20:00 31.07.18 г.
Холодногорский район:
ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с), ул. Залютинская, 25, 25-а,б до 20:00 31.07.18 г.
Шевченковский район:
ул. Зачепиловская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 57, ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 31.07.18 г.
Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите.
Второй летний месяц заканчивается жаркой, солнечной погодой, без осадков.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
влажн.:
давл.:
ветер: