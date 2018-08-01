Где в Харькове не будет воды 1 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 11 (п. №2) до 20:00 01.08.18 г.
Киевский район:
ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк) до 20:00 31.07.18 г.; ул. Гацева, 1 (п. №4, стояк) до 17:00 01.08.18 г.; ул. Омская (ч/с), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4), 5-а (п. №2) до 20:00 01.08.18 г.; пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3), ул. Астрономическая, 13 (п. №3), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №3) до 20:00 02.08.18 г.
Московский район:
Салтовское шоссе, 145-б (п. №4, стояк) до 20:00 01.08.18 г.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 14 (п. №5, стояк) до 20:00 02.08.18 г.
Холодногорский район:
пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №2, стояк) до 20:00 02.08.18 г.
Шевченковский район:
ул. Зачепиловская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 51-б, 57, пер. 23 Августа, 1, 3, 5, 7, 8, ул. Отакара Яроша, 59, 61, 61-а, ул. 23 Августа, 81, ул. Кутузовская (ч/с), ул. Новгородская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 01.08.18 г.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать важные решения или делать крупные покупки – действовать себе во вред.
Облака уже с утра займут свое место небе, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без существенных осадков.
По тому, насколько «мокрым» выдается первый день августа, судили о приближающейся осени.
влажн.:
давл.:
ветер: