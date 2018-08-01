01.08.2018 12:18

В пригородах Харькова все чаще обманывают «Харьковгаз»

Резко увеличилось число махинаций населения со счетчиками



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Тревожная ситуация для "Харьковгаза" сложилась под Харьковом. "Кулибины" из местного населения активно стараются как можно меньше платить за использованный газ.

Так, только за первое полугодие 2018 года обнаружено 600 фактов вмешательства потребителей в работу газовых счетчиков, для уменьшения их показаний. Это в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в ПАО "Харьковгаз".

По данным газовиков, самые распространенные способы вмешательств: срыв пломб, установка фальшивых пломб, разрушение стекла, повреждения колес учетного механизма.

Печальное "лидерство" по количеству краж газа, как отметили газовики, за Змиевским и Мерефянским подразделениями.

Такми махинации чреваты крупными штарфами. Воры, как правило, компенсируют убытки в среднем по 50 тыс.грн. каждый, а также - стоимость экспертизы счетчика в 2,5-3 тыс. грн.



Если у специалистов метрологических служб во время визуального осмотра счетчика возникает подозрение, что в работу приборв учета всмешивались , герметично упакованный и в присутствии потребителя, он передается в спецлабораторию.

Экспертиза проводятся 10 дней с участием представителей "Харьковгаза" и Государственного метрологического предприятия "Укрметртестандарт". Потребитель также может присутствовать.



Если вмешательство в работу счетчика не подтверждается комиссией, экспертизу оплачивает "Харьковгаз".