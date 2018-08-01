01.08.2018 12:56

Почти шесть тысяч харьковских многоэтажек готовы к зиме и отопительному сезону

К отопительному сезону 2018-2019 годов комплексно подготовлено 73% жилого фонда Харькова.



// СтройОбзор

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 1 августа провел плановое совещание по подготовке города к работе в осенне-зимний период. В нем приняли участие представители райадминистраций, профильных департаментов, коммунальных предприятий.

В рамках подготовки к зиме в жилых домах всех районов Харькова ведутся работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения. На отчетный период весь комплекс работ проведен в 5,7 тыс. домов.

По словам Игоря Терехов, до конца августа - начала сентября необходимо завершить проверку и ремонт внутридомовых сетей и приступить к работам на магистральных трубопроводах КП «Харьковские тепловые сети». Перекладка труб будет проведена за счет средств предприятия, а закупка материалов – за кредитные ресурсы Мирового банка. Всего планируется заменить более 6,7 км магистральных теплосетей, в том числе и те, на которых в прошлом отопительном сезоне произошли порывы.

«Не один год мы вели плановую работу с нашими партнерами из Мирового банка. У нас есть много проектов, среди них - строительство первого в Украине мусороперерабатывающего комплекса и глобальный проект по перекладке магистралей «ХТС». До начала нового отопительного сезона планируется полностью заменить 94-ю магистраль. Кроме того, работы будут выполнены на других магистралях, которые в конце прошлой зимы были в аварийном состоянии и дали сбой», - отметил Игорь Терехов.

Также он сообщил, что бригады КП «Харьковводоканал» выполняют работы по подготовке внутридомовых и магистральных сетей по графику. Кроме того, продолжается подготовка транспортной системы, дорожного хозяйства, специализированной техники и заготовка посыпочных материалов.