Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 августа. Список адресов
02.08.2018  10:01   

Где в Харькове не будет воды 2 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Гацева, 1 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 13 (п. №3, стояк) до 17:00 августа.; ул. Омская (ч/с), ул. Сумская, 15, ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4), ул. Старошишковская, 6 (п. №2, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Академика Проскуры, 9-а (п. №3) до 20:00 2 августа.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 145-б (п. №4, стояк) до 20:00 2 августа.

Основянский район: 
ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 2 августа.

Слободской район: 
ул. Ковтуна, 17 (п. №4, стояк) до 20:00 2 августа.

Холодногорский район: 
пер. 3-й Таганский, 2-а (п. №2, стояк), ул. Холодногорская, 11 (п. №4, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 46 (стояк) до 20:00 2 августа.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 51-б, 57, пер. 23 Августа, 1, 3, 5, 7, 8, ул. Отакара Яроша, 59, 61, 61-а, ул. 23 Августа, 77, 79, 81 до 17:00 2 августа; ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 2 августа, ул. Алексеевская, 14-а до 17:00 3 августа.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 Общество Странный цвет речной воды пугает жителей харьковских пригородов 01.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 1 августа. Список адресов 31.07 Медицина Полезна ли вода в источниках и колодцах Харьковщины: исследование
 
 

Видео

Совместно с Мировым банком город заменит около 7 км магистральных теплосетей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 