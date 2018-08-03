03.08.2018 10:01

Где в Харькове не будет воды 3 августа. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Гацева, 1 (п. №4, стояк), ул. Астрономическая, 13 (п. №3, стояк) до 17:00 03.08.18 г.; ул. Омская (ч/с), ул. Дружбы Народов, 271, ул. Дружбы Народов, 277, ул. Короленко, 12; пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №3, стояк), ул. Звездная, 36 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 03.08.18 г.; ул. Пушкинская, 36 (п. №3) до 20:00 04.08.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №3, стояк) до 20:00 02.08.18 г.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75 (п. №5, стояк) до 17:00 03.08.18 г.; ул. Академика Павлова, 132, 132-б, 132-в, 132-г, 134/16, ул. Валентиновская (Блюхера), 20-б, 20-в, 22-б, ул. Валентиновская (Блюхера), 18, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 24-в, 24-г; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №9), ул. Светлая, 47 (стояк) до 20:00 03.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Высоковольтная (ч/с); пр. Московский, 210/2 (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.18 г.; ул. Амосова, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 04.08.18 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.18 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 6 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №3, стояк) до 20:00 03.08.18 г.; пер. Забайкальский, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 04.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №2), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 12 (п. №4, стояк) до 20:00 03.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 51, 51-б, 57, ул. Алексеевская, 14-а до 17:00 03.08.18 г.; ул. Кутузовская (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с); ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк) до 20:00 03.08.18 г.