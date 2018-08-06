Главная Новости ЖКХ На Харьковщине – самые большие долги за газ
06.08.2018  17:29   

На Харьковщине – самые большие долги за газ

Население Харьковской области по сравнению с другими регионами хуже всех платит за газ.


// Facebook

Общая задолженность жителей Харьковской области является сверхвысокой - более миллиарда двести тысяч гривен. Долг накопил каждый второй потребитель.

Если люди отказывают в доступе для опломбирования, то газ отключают механическим путем, то есть отсоединяют от газопровода.

Речь идет о тех должниках, которые получили предупреждение об отключении за долги и проигнорировали их.

«Газ - это товар. Если человек берет любой товар или заказывает услугу, понимает, что за это необходимо обязательно оплатить. Для расчетов за природный газ малообеспеченным семьям государство оказывает помощь - субсидию. При невозможности самостоятельно оплачивать услуги, ОАО «Харьковгаз» советует своим клиентам пользоваться этой помощью и не накапливать долги», – советует коммерческий директор ОАО «Харьковгаз» Ирина Листовая.

Тэги:  газ, долг, харьков, отключение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.08 ЖКХ В пригородах Харькова все чаще обманывают «Харьковгаз» 19.07 ЖКХ Заявления на получение денег за компенсированный газ принимаются до 1 сентября 18.07 Экономика и промышленность Стало известно, где в Украине подается наиболее качественный газ
 
 

Видео

По факту пожара на Университетской, 12 открыто уголовное производство
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 