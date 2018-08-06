На Харьковщине – самые большие долги за газ

Население Харьковской области по сравнению с другими регионами хуже всех платит за газ.
Общая задолженность жителей Харьковской области является сверхвысокой - более миллиарда двести тысяч гривен. Долг накопил каждый второй потребитель.
Если люди отказывают в доступе для опломбирования, то газ отключают механическим путем, то есть отсоединяют от газопровода.
Речь идет о тех должниках, которые получили предупреждение об отключении за долги и проигнорировали их.
«Газ - это товар. Если человек берет любой товар или заказывает услугу, понимает, что за это необходимо обязательно оплатить. Для расчетов за природный газ малообеспеченным семьям государство оказывает помощь - субсидию. При невозможности самостоятельно оплачивать услуги, ОАО «Харьковгаз» советует своим клиентам пользоваться этой помощью и не накапливать долги», – советует коммерческий директор ОАО «Харьковгаз» Ирина Листовая.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
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