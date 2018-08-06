Главная Новости ЖКХ Во вторник на Алексеевке часть домов останется без воды: список адресов
06.08.2018  19:00   

Во вторник на Алексеевке часть домов останется без воды: список адресов

По улице Ахсарова проведут ремонтные работы на водопроводной магистрали D=1000 мм.


// vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтных работ с 09:00 7 августа до 12:00 8 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:
пр. Победы, 46-79,
ул. Ахсарова, 1-40,
ул. Архитекторов, 20-36,
ул. Целиноградская, 1-81,
пр. Людвига Свободы, 20-62.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 августа. Список адресов 02.08 Медицина В Харькове обновили карту «грязных» пляжей 02.08 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 августа. Список адресов
 
 

Видео

На День города в сквере Стрелка пройдет праздничный концерт
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 