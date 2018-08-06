Во вторник на Алексеевке часть домов останется без воды: список адресов

По улице Ахсарова проведут ремонтные работы на водопроводной магистрали D=1000 мм.
В связи с проведением ремонтных работ с 09:00 7 августа до 12:00 8 августа будет временно прекращено водоснабжение части абонентов, расположенных по адресам:
пр. Победы, 46-79,
ул. Ахсарова, 1-40,
ул. Архитекторов, 20-36,
ул. Целиноградская, 1-81,
пр. Людвига Свободы, 20-62.
День обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем небо могут ненадолго занять облака. Существенных осадков синоптики не обещают.
Сегодня планета отмечает Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и Международный день «Врачи мира за мир».
влажн.:
давл.:
ветер: