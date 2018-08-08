08.08.2018 14:28

80% жилого фонда Харькова подготовлено к новому отопительному сезону

Около 80% жилого фонда Харькова комплексно подготовлено к отопительному сезону 2018-2019 годов.



// Mapio.net

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 8 августа провел еженедельное плановое совещание по подготовке города к работе в осенне-зимний период. В нем приняли участие заместители городского головы, представители райадминистраций, профильных департаментов, коммунальных предприятий.



На отчетный период весь комплекс работ по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения выполнен в более чем 6 тыс. домов.



Игорь Терехов сообщил, что за счет кредитных ресурсов Мирового банка в жилых домах планируется заменить 250 тепловых рамок, и отметил, что во время пуска тепла будут созданы дополнительные аварийные бригады оперативного реагирования.



После того как все внутридомовые сети будут подготовлены, начнется перекладывание магистральных трубопроводов КП «Харьковские тепловые сети». Всего планируется заменить более 6,7 км магистральных теплосетей, в том числе и те, на которых в прошлом отопительном сезоне были порывы. Напомним, что перекладка труб будет проведена за счет средств предприятия, а закупка материалов - за кредитные ресурсы Мирового банка.



«Будут переложены современные трубопроводы в полиуретане с тепло- и гидроизоляцией. К работе по перекладке магистралей в полном объеме планируем приступить в сентябре, чтобы успеть к отопительному сезону. Это 94-я магистраль и другие», - сообщил Игорь Терехов.



Также плановые работы по замене сетей выполняют специалисты КП «Харьковводоканал», продолжаются ремонты объектов социальной сферы, учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения.



Кроме того, выполняются работы на объектах транспортной системы, продолжается подготовка специализированной техники и заготовка посыпочных материалов. В частности, к началу нового отопительного сезона будет закуплено четыре новых уборочных машины «Глобус».



Также на совещании обсудили планы по ремонту дорог. Так, до 23 августа планируется открыть ул. Клочковскую и участок дороги за Харьковским национальным академическим театром оперы и балета имени Н. В. Лысенко, который соединит ее с ул. Рымарской.