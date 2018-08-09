В поселках вокруг «Лоска» отключат воду

С 21:00 9 августа до 4:00 11 августа будет прекращено водоснабжение поселка Солоницевка, поселка Подворки, улиці Залютинской, 8, 10.
Отключение воді связано с тем, что КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работі на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).
Телефон для справок: 712-08-40.
День обещает быть насыщенным открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Этот день будет самым «холодным» на неделе – до 26 градусов тепла днем. Ясно, без осадков.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
влажн.:
давл.:
ветер: