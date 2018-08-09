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09.08.2018  17:58   

В поселках вокруг «Лоска» отключат воду

С 21:00 9 августа до 4:00 11 августа будет прекращено водоснабжение поселка Солоницевка, поселка Подворки, улиці Залютинской, 8, 10.


// vodokanal.kharkov.ua

Отключение воді связано с тем, что КП «Харьковводоканал» проведет ремонтные работі на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).

Телефон для справок: 712-08-40.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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